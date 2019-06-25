شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي والإصلاح.. أداتان لبث السموم الطائفية والٱرهابية في اليمن والان مع التفاصيل

أكد نشطاء وجامعيون أن ممارسات حزب الإصلاح ومليشيات الحوثي الممنهجة التي تهدف إلى إقصاء السلام من بلادنا وبث الرعب والتنكيل، ليست الأولى من نوعها في تاريخه العريق في دعم الإرهاب إن لم يكونوا هم الإرهاب عينه، وفق إستطلاع أجراه موقع 'اليمن العربي'.

ويقول وليد خالد 40 عاما، إن الإصلاح والحوثي عبارة عن جماعة جوهرها يكمن عكس مسماهما، فهما تتطلعان للخراب والدمار.

ويضيف وليد، عند تحقيق الوحدة اليمنية كان الاصلاح الحزب الوحيد الذي عارض على الوحدة ورفض التوحد وقالوا كيف نتوحد مع اشتراكيين شوعيين ماركسيين وقالوا ان رفضنا هذا واجب ديني.

ويضيف صديق وليد 37 عاما، أنه بعد مرور سنوات قليلة، إبان اعلان علي سالم البيض الانفصال في عام94م، كان حزب الاصلاح هو أول من اعلن الحرب وقتل الجنوبيين بحجة انهم ماركسيين ملحدين واعلن انه سيدافع عن الوحدة لانها واجب ديني.

ويقول هشام الشرعبي، طالب جامعي 23 عاما، عندما اندلعت حرب صعدة كان حزب الاصلاح اول من نادى لقتال الحوثيين وصفهم بالمتمردين والخارجين عن النظام وقال ان قتال الحوثيين واجب ديني، في حين نلاحظ أن الحوثي والإصلاح أشبه بوجهين لعملة إرهابية.

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واستغرب السيد حسن السقاف 63 عاما، من اعلان حزب الاصلاح عن تحالف جديد سمي اللقاء المشترك، إذ تكون من عدة احزاب بينهم الحزب الاشتراكي "الشيوعي الملحد" حسب قولهم، ووصف الحزب هذا التحالف بـ'واجب ديني'.

ويتابع السقاف، في ثورة 2011 كان حزب الاصلاح اول من رحب بالحوثيين في ساحات الاعتصام وقال الحوثيين اخواننا وكلنا في خندق واحد ضد النظام وهذا واجب ديني.

ويستطرد بالقول، ولم تمر على ازمة 2011 الا اشهر وتم التوقيع على المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وبدون سابق انذار اعلن حزب الاصلاح عن قتال ومحاربة الحوثي لانهم شيعة روافض وقال ان قتال الحوثيين جهاد في سبيل الله ويعتبر واجب ديني.

ويوضح السقاف، وبعد أن سقطت عمران معقل آل الاحمر ومقتل القشيبي القائد العسكري للاصلاح فيها ومن ثم سقطت صنعاء وهروب ابرز قياداتهم ومشايخهم وما هي الا ايام معدودة وبدون مقدمات.

وختم السقاف حديثه بالقول، ها هو حزب الاصلاح يعود من جديد و يتفق مع الحوثيين ويتحالف معهم، وكعادته قال ان هذا الاتفاف واجب ديني واجب ديني!.