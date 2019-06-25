شكرا لقرائتكم خبر عن الجابر: أي هجوم على أي ناقلة هو هجوم على المجتمع الدولي والان مع التفاصيل

أكد الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية، أن الهجوم على ناقلات النفط والمساس بهن مساس بالمجتمع الدولي. وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر في نبأ عاجل رصده "اليمن العربي"، إن الهجوم على أي ناقلة هو هجوم على المجتمع الدولي.

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