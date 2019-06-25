شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة الإنسانية تنقل طبيب روسي من سقطرى لتلقي العلاج بأبوظبي والان مع التفاصيل

استجابت قيادة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية للمناشدات التي أطلقها عدد من أهالي محافظة سقطرى، بسرعة إسعاف الطبيب الروسي مراد، الذي عاني من وعكة صحية طارئة أدخل على إثرها لغرفة العناية المركزة في مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالعاصمة حديبو.

وأدرجت المؤسسة الإماراتية اسم الدكتور مراد ضمن قائمة المغادرين لتلقي العلاج في العاصمة أبوظبي، والذين غادروا مساء أمس طبقاً للجدول الأسبوعي التي دأبت عليه المؤسسة، من خلال نقل الحالات الصعبة من أهالي سقطرى والتي هي بحاجة لعناية طبية أكبر، لاستكمال العلاج في مستشفى N.M.C، بواسطة طائرة خاصة مجهزة طبياً.

ويعد الدكتور مراد، أخصائي العظام، من أهم الأطباء الذين عملوا في أرخبيل سقطرى، بعد مساهمته في تخفيف معاناة الكثير من المرضى، ووفر عنهم عناء السفر إلى مستشفيات خارج الجزيرة، وقد أدخل العناية المركزة بمستشفى خليفة، إثر إصابته بوعكة صحية يوم أمس الأول، قبل أن يغادر المستشفي مساء أمس، ليتلقى العلاج بدولة الإمارات، على نفقة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، التي استجابت فورا لمناشدات الأهالي الذي يكنون له كل الحب والاحترام.

وغادر الدكتور مراد الجزيرة بمعية أربعة أشخاص آخرين، بالإضافة إلى مرافقين، وهن ثلاث نساء، تعاني إحداهن من ورم في العنق، وأخرى تعاني من مرض في الدم، ورجل يعاني من كسر في الساق، لاستكمال العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة على نفقة مؤسسة "خليفة الإنسانية".