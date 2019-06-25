منصور صالح: تظاهرات شبوة تعبر عن رفض محاولات الإخوان العبث بأمنها

وصف منصور صالح نائب رئيس الهيئة الإعلامية للمجلس الانتقالي التظاهرات التي شهدتها شبوة بأنها تأكيد على الالتفاف الكبير لأبناء المحافظة خلف نخبتهم ورفض محاولات الإخوان العبث بأمن واستقرار المحافظة.

ولفت صالح في تصريح نشرته صحيفة "العرب" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "اليمن العربي" - "إلى أن “التظاهرة مثلت استفتاء صريحا أظهر التأييد وعبر عن الشكر لجهود التحالف ومواقفه الداعمة للمحافظة وللجنوب، كما عبر عن الثقة بالنخبة الشبوانية التي استطاعت وبدعم كبير من دولة الإمارات أن تقدم نموذجا مميزا في تثبيت الأمن والاستقرار وانتشال المحافظة من حالة الفوضى التي كانت تعيشها”.

وأضاف “نعتقد أنه لا بد من احترام موقف هذه الجماهير والاستماع لمطالبها التي تقدمت بها من خلال البيان الصادر عن الفعالية ومن ذلك تفويضها للنخبة الشبوانية بتحمل مهام حماية أمن واستقرار شبوة واعتبارها منطقة عسكرية مستقلة ورفض أن تكون المحافظة ملحقة بمأرب، ورفض وجود قوات من خارج المحافظة”.

واعتبر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أن الحراك الشعبي الذي شهدته محافظة شبوة وقبل ذلك سقطرى حمل دلالات سياسية أظهرت الالتفاف الجماهيري حول المجلس الانتقالي وحجم تأثيره وحضوره القوي رغم التحريض الإعلامي الكبير عليه، وهو ما يؤكد، وفقا لصالح، حقيقة أن “المجلس الانتقالي الجنوبي هو الكيان السياسي الأبرز في الجنوب والذي يتمتع بتأييد شعبي واسع يمنحه حق تمثيل الجنوب وحمل قضيّته”.