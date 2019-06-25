شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى حورة يتسلم عدد من أدوات تأثيث سكن الأطباء والان مع التفاصيل

جرى صباح يوم الاثنين، بمدينة سيئون استلام قافلة "الدعم والإسناد" المقدمة كمنحة لمستشفى حورة من قبل مكتب الصحة والسكان بوادي حضرموت، حيث قام الدكتور/هاني خالد العمودي مدير عام مكتب الصحة والسكان بالوادي الحضرمي بتسليم مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الدكتور/ سالم عبدالله باوزير تلك المنحة التي تتكون من عدد من قطع التأثيث الخاصة بسكن دكتورة النساء والولادة بمستشفى حورة إضافة لشحنة أدوية مقدمة للصيدلية المجانية بالمستشفى التي أستحدثتها الإدارة حديثا من أجل التخفيف عن معاناة المرضى.

وعَبَّرَ مدير مكتب الصحة بالمديرية عن سعادته الغامرة بهذه اللفتة الكريمة والاهتمام الكبير الذي حضيت به مستشفى حورة من قبل الدكتور هاني العمودي واستجابته الفورية للمتابعات التي أجرتها إدارة مكتب الصحة بالمديرية.

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مشيدا بما تحقق من إنجازات ونقلة نوعية لجميع المرافق الصحية ومنها مستشفى حورة في ظل القيادة الرشيدة للدكتور هاني العمودي لدفة سفينة "الصحة" بوادي وصحراء حضرموت شاكرا له كل جهوده الطيبة وتفانيه وإخلاصه في تطوير الجانب الصحي لتحقيق رعاية صحية متكاملة لمواطني الوادي الحضرمي.

من جهة أخرى أكَّد مدير مكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور/ هاني خالد العمودي أن المكتب سوف يستمر في تقديم كل سبل الدعم وتوفير الإمكانيات لكل الوحدات والمرافق الصحية على طول وعرض وادي حضرموت وسيسخر كافة إمكانيات مكتبه لتقديم كل سبل الرعاية والاهتمام لتلك المرافق للنهوض بعملها لتقديم أفضل خدماتها للمرضى، مؤكدا أن مكتب الصحة يسير بخطى مدروسة لتنفيذ خطة تطويرية للمرافق الصحية الحكومية وذلك بفضل شراكات المكتب الجيدة مع المنظمات الصحية الدولية والعربية والمحلية، والمحسنين من أبناء حضرموت في المهجر، وعبر العمودي أيضا عن شكره لكل الجهود التي تبذلها الإدارة الجديدة لمكتب الصحة بالمديرية.

وفي إطار منفصل أكد مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية عن قرب استكمال إجراءات التعاقد مع دكتورة نساء وولادة ذات خبرة وصيت طيب من دولة أجنبية، لتباشر عملها في المستشفى خلال الأيام القريبة القادمة، مشيدا بدور مكتب الصحة بالوادي ممثلا بالدكتور الشاب المخلص والمتفاني هاني العمودي الذي سهل كل إجراءات التعاقد وحضور الدكتورة.