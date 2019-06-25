شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 عناصر من القاعدة في غارات جوية بالبيضاء.. وهذه الأسماء والان مع التفاصيل

لقي 5 من عناصر تنظيم القاعدة، مساء أمس الإثنين، مصرعهم بغارات لطائرة دون طيار "درون"، في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.

وأكدت مصادر محلية أن طائرة من دون طيار يعتقد أنها أميركية، نفذت ثلاث غارات على عناصر التنظيم أثناء تواجدهم في إحدى تلال عزلة الجماجم بمنطقة طياب بمديرية ذي ناعم.

وبحسب المصادر، فقد أسفرت الغارات عن مقتل خمسة عناصر، هم الخضر الطيابي، وعبدالرحمن الطيابي، وسالم الوحيشي وعلي عبده الوحيشي، وشخص خامس يدعى الملاحي.

ويعد الخضر الطيابي من أبرز عناصر التنظيم الإرهابي في منطقة طياب.