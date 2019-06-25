محافظ النجف يطالب اتحاد الكرة بفرض عقوبات ادارية على جماهير اربيل

2019-06-25 | 18:31
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طالب محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، الاتحاد العراقي لكرة القدم، بفرض عقوبات ادارية على جماهير نادي اربيل، بسبب اسائتهم لجماهير النجف والمحافظة.
وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "نستنكر الهتافات الطائفية العنصرية التي خرجت من بعض جماهير فريق أربيل في المباراة التي جمعت فريقهم الأربيلي مع فريق النجف الأشرف و نحن كحكومة محلية لمحافظة النجف الأشرف نرفض رفضاً قاطعاً تلك الهتافات التي لا تمت للروح الرياضية بأي صلة".
واوضح أن "النجف الأشرف مدينة لا تستحق الوصف المسيء الذي تم وصفه بها من قبل بعض الجماهير لأن النجف الأشرف طالما كانت و ما زالت نابذةٌ للطائفية و العنصرية و مدينة السلم و السلام و التعايش السلمي و منها تنطلق كل معاني التقارب ما بين جميع الطوائف و الأديان".
وتابع الياسري، "نطالب من الإتحاد العراقي المركزي لكرة القدم التدخل في قضية الإساءة لمدينتنا النجف الأشرف و فرض العقوبات الإدارية ضمن اللوائح و الأنظمة الخاصة بلجنة الانضباط بحق تلك الإساءة".
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