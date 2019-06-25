بالصور.. ما خلفه حريق الفندق وسط بغداد

تنشر الخليج 365 مجموعة من الصور التي تبين النيران التي اندلعت في مخازن اجهزة كهربائية قرب المسرح الوطني بمنطقة الكرادة وسط بغداد، بعد اندلاع النيران بمولدة كهرباء تابعة لفندق مجاور لها، فيما تم ابعاد خطر النيران عن الفندق ومازالت فرق الدفاع المدني تكافح الحريق بالمخازن.

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