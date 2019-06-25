بريطانيا: لا نتوقع طلبا أمريكيا بالانضمام إلى حرب ضد إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الثلاثاء، إنه لا يتوقع أن تطلب الولايات المتحدة، من بلاده الدخول في حرب مع إيران.
وتابع هانت، المرشح لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية: "الرسالة التي نبعث بها لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، خاصة الفرنسيين والألمان، هي أن هذا أسبوع حاسم بالنسبة لبرنامج إيران النووي، ومن المهم للغاية أن يلتزموا بذلك الاتفاق التزاما تاما".
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة على إيران، استهدفت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى جانب مسؤولين إيرانيين كبار، على أن يفرض المزيد من العقوبات الأسبوع المقبل على وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف.
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