بريطانيا: لا نتوقع طلبا أمريكيا بالانضمام إلى حرب ضد إيران

وأضاف أمام البرلمان: "الولايات المتحدة هي حليفنا الأقرب ونتحدث إليها طوال الوقت، وننظر بعناية في أي طلب منها، لكن لا يمكنني تصور أنها ستطلب أو أننا سنوافق على أي تحركات للدخول في حرب".

وتابع هانت، المرشح لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية: "الرسالة التي نبعث بها لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، خاصة الفرنسيين والألمان، هي أن هذا أسبوع حاسم بالنسبة لبرنامج إيران النووي، ومن المهم للغاية أن يلتزموا بذلك الاتفاق التزاما تاما".



وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة على إيران، استهدفت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى جانب مسؤولين إيرانيين كبار، على أن يفرض المزيد من العقوبات الأسبوع المقبل على وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف.