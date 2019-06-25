بغداد يعبر حاجز الحدود في الدوري الممتاز

رياضة 2019-06-25 | 18:01 583 مشاهدة نجح فرق امانة بغداد في خطف فوز ثمين امام ضيفه الحدود في المباراة التي اقيمت على ملعب بغداد ضمن لقاءات الاسبوع الـ14 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وسجل اللاعب سجاد حسين، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 من عمر المباراة، ليهدي فريق فوزاً ثميناً رفعه مركزاً واحداً في سلم ترتيب الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد بغداد الى النقطة 47 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الحدود عند النقطة 37 في المركز الرابع عشر.



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