امانة بغداد تعلن منع تقطيع وبيع ارض زراعية جنوب العاصمة

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن منع تقطيع وبيع ارض زراعية جنوب بغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بلدية الرشيد قامت بازالة اسيجة وأعمدة كهربائية وضعت على ارض زراعية تقدر مساحتها باكثر من خمسة دونمات ضمن منطقة الشهداء في المحلة 875 حاول اصحابها تقطيعها وبيعها كقطع أراضي سكنية للمواطنين وإيهامهم بتوفر الخدمات فيها".



وأضافت أن "بلدية الرشيد قامت بازالة معالم التقطيع ورفع الأعمدة الكهربائية وازالة السياج المحيط بالأرض وتحذير صاحب الارض الزراعية من محاولة تقطيعها وبيعها كأرض سكنية مرة اخرى"، مؤكدة على "منعها البناء في الاراضي الزراعية".



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