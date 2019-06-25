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لهذا السبب قرر اتحاد الكرة رفع منصات المشجعين من الملاعب

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2019-06-25 | 17:44

لهذا السبب قرر اتحاد الكرة رفع منصات المشجعين من الملاعب

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قرر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، الثلاثاء، رفع جميع منصات المشجعين من الملاعب.
وقال نائب رئيس اللجنة الامنية بالاتحاد، كريم الدوسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "قرار رفع المنصات من الملاعب سيبدأ من اليوم الثلاثاء"، مشيرا الى ان "هذا القرار اتخذ بعد اجتماع عقدته اللجنة مع اعضاء في اتحاد الكرة لبحث تداعيات مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية، والتي انتهت بفوز الاخير بهدف".

واوضح ان "السلوك الذي قام به احد مشجعي الزوراء من على منصة التشجيع لا يليق بسمعة جمهور النوارس، ولا بسمعة الجماهير ".

واضاف ان "تأمين الحماية للملاعب، وسلامة اللاعبين والجمهور تأتي في اولويات عمل اللجنة، وان قرار رفع المنصات يهدف الى منع التوتر والمشاحنات التي يمكن ان تتطور الى احداث شغب بين الجمهور".

واكد نائب رئيس اللجنة الامنية، ان "عملية رفع المنصات ستبدأ من اليوم في جميع الملاعب ودون استثناء، وان اي سلوك معيب يصدر من مشجعي احد الاندية سيتحمله الفريق نفسه، وهو ما يتطلب ان يكون هناك تنسيق واجتماعات متواصلة بين ادارات الاندية وراوبط المشجعين لضمان عدم الانجرار وراء التصرفات والافعال غير المسؤولة والتي لاتليق بتاريخ وسمعة العراقية".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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