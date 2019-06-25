لهذا السبب قرر اتحاد الكرة رفع منصات المشجعين من الملاعب

2019-06-25 | 17:44
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قرر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، الثلاثاء، رفع جميع منصات المشجعين من الملاعب.
واوضح ان "السلوك الذي قام به احد مشجعي الزوراء من على منصة التشجيع لا يليق بسمعة جمهور النوارس، ولا بسمعة الجماهير الرياضية".
واضاف ان "تأمين الحماية للملاعب، وسلامة اللاعبين والجمهور تأتي في اولويات عمل اللجنة، وان قرار رفع المنصات يهدف الى منع التوتر والمشاحنات التي يمكن ان تتطور الى احداث شغب بين الجمهور".
واكد نائب رئيس اللجنة الامنية، ان "عملية رفع المنصات ستبدأ من اليوم في جميع الملاعب ودون استثناء، وان اي سلوك معيب يصدر من مشجعي احد الاندية سيتحمله الفريق نفسه، وهو ما يتطلب ان يكون هناك تنسيق واجتماعات متواصلة بين ادارات الاندية وراوبط المشجعين لضمان عدم الانجرار وراء التصرفات والافعال غير المسؤولة والتي لاتليق بتاريخ وسمعة الرياضة العراقية".
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