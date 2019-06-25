اندلاع حريق داخل فندق وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، عصر اليوم، داخل فندق بالقرب من المسرح الوطني في الكرادة"، مشيراً الى أن "فرق الدفاع توجهت الى مكان الحريق".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.