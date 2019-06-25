تجدد التظاهرات امام مبنى الحكومة المحلية في البصرة

وقال مراسل الخليج 365 في البصرة، إن العشرات من المواطنين تظاهروا، عصر اليوم، أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة.

وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بتحسين الخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية لأهالي البصرة.



وكان المئات من الاهالي قد خرجوا، الخميس الماضي، في محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين.