تجددت التظاهرات في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة.
وقال مراسل الخليج 365 في البصرة، إن العشرات من المواطنين تظاهروا، عصر اليوم، أمام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة.
وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بتحسين الخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية لأهالي البصرة.
وكان المئات من الاهالي قد خرجوا، الخميس الماضي، في محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين.
وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بتحسين الخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية لأهالي البصرة.
وكان المئات من الاهالي قد خرجوا، الخميس الماضي، في محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين.
كانت هذه تفاصيل خبر تجدد التظاهرات امام مبنى الحكومة المحلية في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.