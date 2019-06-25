أبي أحمد يتوعد بقرارات "قاسية" عقب إحباط الانقلاب

تعهد رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، باتخاذ قرارات قاسية ضد أي محاولة لتقويض النظام الدستوري أو تعريض أمن البلاد للخطر.

وقال آبي أحمد، في بيان، إن "الحكومة تحملت الكثير من أجل إرساء دعائم الديمقراطية والسلام، والانقلابين الذين حاولوا تقويض النظام الدستوري هدفوا من اغتيال رئيس هيئة الأركان وحاكم إقليم أمهرة إلى ضرب التحول وإدخال البلاد في فوضى".

وأضاف أن "الانقلابين هدفوا أيضا إلى زعزعة الثقة بين مختلف مكونات البلاد وضرب وحدة الجيش والقوات النظامية من أجل تقسيم البلاد وإدخالها في حرب عرقية من أجل الوصول إلى السلطة وهو ما لم ينجح ذلك لوعي الشعب وتجاوزه هذه المرحلة".

وأكد آبي احمد، أن "اغتيال رئيس هيئة الأركان سعري مكنن، والقادة الآخرين بالرغم من أنه فقد كبير للحكومة والشعب الإثيوبي إلا أن هذا الحدث وحد الإثيوبيين بمختلف مكوناتهم السياسية والطائفية".

Advertisements

وأشار إلى أن "الحكومة ستواصل تحقيق الأهداف التي استشهد من أجلها رئيس هيئة الأركان والقادة الآخرين".

وتابع أن "الحكومة ستجري عملية تقيم واسعة لما شهدته البلاد من المحاولة الانقلابية التي ستكون درسا في مواجهة كل من يحاول تقويض الأمن والاستقرار".

وأعرب عن شكره وتقديره لكل من وقف مع الشعب الإثيوبي في هذه الأوقات العصيبة من الدول الصديقة والشقيقة.

وكانت اثيوبيا شيعت، الثلاثاء، سعري مكنن، وقائد العمليات اللوجستية المتقاعد، الجنرال جزاي ابرا، اللذين تم اغتيالهما، السبت الماضي، في منزل، رئيس الأركان بأديس ابابا من قبل حارسه الشخصي، وذلك أثناء محاولة انقلاب فاشلة قادها الجنرال أسامنيو سيجي، رئيس جهاز الأمن في إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا.

وتمكنت السلطات الإثيوبية التي شكلت فرقة عمليات من حسم المحاولة الانقلابية والسيطرة على الموقف وألقت القبض على قائد القوات الخاصة في الإقليم، عقب الإعلان عن مقتل الجنرال أسامنيو تسيجي، مدبر محاولة الانقلاب، متأثراً بجراح أصيب به خلال ملاحقة أمنية له، فيما أعلن مفوض الشرطة مقتل 7 واعتقال 178 متورطا في الانقلاب الفاشل.