ترامب يهدد بشن هجمات على إيران ردا على أي ضربات من جانب طهران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بمهاجمة إيران ردا على أي ضربات توجهها طهران ”لأي شيء أمريكي“ وذلك بعدما قالت الجمهورية الإسلامية إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنه ”متخلفة عقليا“.
وقال ترامب على تويتر ”بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر اليوم، إنما يظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع. أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة. في بعض المجالات كاسحة تعني المحو“.
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