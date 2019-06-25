في أول ظهور علني له منذ الهزيمة الساحقة لمرشحه في إعادة انتخاب رئيس بلدية اسطنبول، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخلاص الدروس من "الرسائل التي بعث بها الشعب".
و في كلمته أمام المشرعين من حزبه الحاكم اليوم الثلاثاء، هنأ أردوغان مرة أخرى مرشح المعارضة اكرم امام اوغلو الذي حصل على 54.21 ٪ من الأصوات في اسطنبول يوم الأحد. وكانت هذه أول هزيمة انتخابية لأردوغان انهت سيطرة حزبه الحاكم منذ عقود على أهم مدينة في تركيا.
و قد صرح أردوغان: "ليس لدينا رفاهية تجاهل الرسائل التي بعث بها الشعب"، مشيرا الي ان حزبه الحاكم - الذي من المقرر أن يجتمع في وقت لاحق يوم الثلاثاء - سيحدد "الإخفاقات والانقسامات والأخطاء" ويبحث عن سبل لإصلاحها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خسارته.. أردوغان يتعهد بالاستماع إلى "رسائل" الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.