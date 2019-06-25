محكمة تركية تخلي سبيل موظف بالقنصلية الأمريكية محتجز قيد الإقامة الجبرية

حكمت محكمة في إسطنبول باطلاق سراح موظف القنصلية الأمريكية من الإقامة الجبرية لأسباب صحية. ومع ذلك، قضت المحكمة اليوم الثلاثاء بأنه يجب استمرار منع نظمي متي كانتورك من مغادرة البلاد وانتظار نتيجة محاكمته.
يحاكم كانكورك لعلاقته بفتح الله غولن، الذي تحمله تركيا مسؤولية محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016. وهو من بين الموظفين الأتراك الثلاثة في البعثات الدبلوماسية الأمريكية الذين ستتم محاكمتهم عن تهم الإرهاب أو التجسس.
وقد رحب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في تركيا، جيفري هوفنييه، بالإفراج عن كانتورك، لكنه قال إن الولايات المتحدة لا ترى "أي دليل يدعم التهم الموجهة ضده". ودعا إلى حل سريع للقضايا المرفوعة ضد موظفيه.
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