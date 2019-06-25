ترامب يهدد إيران بالابادة في حال قامت باعتداء جديد

أطلق الرئيس الامريكي ترمب تهديدات بالابادة ضد ايران في حال اي اعتداء جديد مشيرا إلى أن نظام طهران لا يفهم سوى لغة القوة.
وذكر ترمب إن الشعب الإيراني يعاني لأن قيادته تنفق أمواله على دعم الإرهاب.
وقال إن "أي اعتداء إيراني على أي مصالح أمريكية سيقابل بقوة مطلقة، وقد يعني هذا إبادة إيران ".
وأضاف "نحن لم ننس استخدام إيران للعبوات الناسفة التي قتلت 2000 أمريكي وأصابت العديد "، لافتا إلى أن التصريحات الإيرانية تظهر أن النظام لا يفهم الواقع.
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