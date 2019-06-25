وود: سيكون هناك رد حاسم إن واصلت إيران مهاجمة مصالح واشنطن بالمنطقة

هددت واشنطن "إيران" برد حاسم إذا واصلت الهجوم على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد روبرت وود السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب ترك طريقا مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران لكن عليها ألا تفسر ضبط النفس الذي تحلى به بعد إسقاط الطائرة المسيرة بأنه ضعف.

وتابع "وود"، خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف: "لن نبدأ صراعا مع إيران ولا نعتزم حرمانها من الحق في الدفاع عن مجالها الجوي ولكن إذا واصلت طهران الهجوم علينا فسيكون ردنا حاسما".

وأقرت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عقوبات جديدة على إيران شملت المرشد الأعلى وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري.

الخطوة الأمريكية جاءت في ظل مجموعة من الخطوات العقابية لضرب قلب اقتصاد طهران منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 وانسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي.