الناتو يعرب عن قلقه إزاء دعم إيران لمنظمات إرهابية في المنطقة

أعرب ينس ستولتنبيرغ الأمين العام حلف شمال الأطلسي " الناتو" عن قلق الحلف إزاء سلوك إيران وقال إن الحلف بجميع أعضائه يشعر بقلق تجاه تصرفات وسلوك إيران ودعمها للمنظمات الإرهابية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وقرارها برفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

وقال الأمين العام حلف شمال الأطلسي خلال مؤتمر صحفي إن الحلف سيجري مشاورات بشأن الوضع في منطقة الخليج خلال لقاء وزراء دفاع الحلف على امتداد اليومين المقبلين في بروكسل.

ولفت إلى ان مارك إسبر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي سيكون مستعدا لإبلاغ حلفاء واشنطن الأوروبيين بالمستجدات وسوف يتشاور مع نظرائه ويتقاسم معهم المعلومات المتوفرة حول السلوك الإيراني.

وتابع ان وحدة الاستخبارات الأطلسية تحرص على تقاسم المعلومات بشأن ما يجري وأن الدول الأعضاء هي المعنية بالوضع وليس الناتو كمنظمة.