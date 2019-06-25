ولي عهد أبو ظبي يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، حزيران 25، 2019، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط الفريق السير جون لوريمر.

يأتي هذا بعد يوم واحد من استقبال ولي عهد أبو ظبي، لوزير خارجية أمريكا، ماك بومبيو.

ووفق وكالة "وام" الرسمية، فقد جرى خلال اللقاءمع بومبيو، بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وعدد من القضايا والمستجدات في المنطقة.

وأكد الوزير الأمريكي أنه أجرى محادثات مثمرة مع ولي عهد أبوظبي حول ضرورة حرية الملاحة في مضيق هرمز والعمل معًا على مكافحة أنشطة إيران الخبيثة.

وتعرضت عدد من السفن قرب مضيق هرمز لعدد من الهجمات خلال الأسابيع الماضية.