بولتون: العقوبات ضد إيران ستجبرها على الدخول في المفاوضات

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن الضغط والعقوبات المفروضة على إيران سيجبرانها على الدخول في المفاوضات.

وذكر بولتون، خلال مؤتمر صحفي من القدس، أنه لدينا أدلة متزايدة على خرق إيران للاتفاق النووي.

وأكد أن واشنطن لا تستهدف تغيير النظام في إيران "هذه ليست سياساتنا"، لكن على إيران التوقف عن محاولة الحصول على أسلحة نووية.

واليوم، أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.

وقال البيت الأبيض في تغريدة على توتير: "إننا نقف أمام الإجراءات الإيرانية الاستفزازية ضد الولايات المتحدة وحلفائنا، سنستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب وسعيها للحصول على الأسلحة النووية".

وأمس، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على إيران شملت المرشد الأعلى وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري.

وطالب بولتون طهران بأن تسحب قواتها ووكلاءها من مناطق النزاع في سوريا.

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وأشار إلى أن الحل السياسي لا يزال أولوية لنا في سوريا.

وحول اجتماع المنامة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نتمنى أن تنجح ورشة السلام من أجل الازدهار الاقتصادية في البحرين دون أي تهديد من إيران".

واعتبر أن الفلسطينيين مخطئون في عدم المشاركة في الورشة الاقتصادية.

وتستضيف البحرين اليوم وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة، تستمر يومين.

وتعد هذه الورشة فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في المنطقة.

فيما ترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أي تحركات أمريكية في ملف التسوية السياسية، منذ إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 حيث تتهمها بالانحياز.

ووصل بولتون إلى إسرائيل السبت في زيارة غير محددة المدة؛ للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعهما بروسيا بهدف التوافق على سياسة تجاه إيران وسوريا.