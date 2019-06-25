الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية الجديدة قطعت قناة الدبلوماسية

أعلنت إيران الثلاثاء أن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على الزعيم الأعلى للبلاد وكبار المسؤولين الآخرين أغلق بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي على تويتر: "فرض عقوبات غير مجدية على الزعيم الأعلى الإيراني (آية الله علي خامنئي) وزعيم الدبلوماسية الايرانية (وزير الخارجية محمد جواد ظريف) يمثل إغلاقاً دائما لمسار الدبلوماسية". وأضاف "إدارة ترمب تدمر الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين".

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