خبير أردني: الاستراتيجية الأمريكية فعالة ولها تأثير واضح على طهران

قال الخبير الاستراتيجي الأردني الدكتور عامر السبايلة إن الاستراتيجية الأمريكية مبنية على العقوبات وتفضل إطالة أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية ونقلها إلى الداخل الإيراني. وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" -"ومن الطبيعي عملية تسريع خلق الأزمة عبر زيادة العقوبات الاقتصادية لأنه لا يوجد نية فعلية لمواجهة إيران عسكرياً". وتابع "وهذه الاستراتيجية فعالة ولها تأثير واضح ولكنها تحتاج إلى وقت". Advertisements وتوقع خبراء يلجأ النظام الإيراني للبحث عن مخارج للأزمة التي تعيشها حالياً. مؤكدين على أنّ زيادة العقوبات الأمريكية على طهران تعد بمثابة الضربة القاصمة للاقتصاد الإيراني. وبينوا أنّ الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ردع إيران وإيقاف كل من برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وحروب الوكالة التي شنتها وأدت إلى تفتيت المنطقة.

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