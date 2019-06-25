خبير اقتصادي: طهران تواجه سلسلة من المشكلات نجمت عن العقوبات

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش، أن الرئيس الأمريكي لا يريد الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران، واستبدل هذه المواجهة بمزيد من العقوبات لإحداث الأثر في الداخل الإيراني، وخلق المزيد من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والدفع نحو خيار التفاوض من جديد على اتفاقية ببنود جديدة.

وأضافت في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "فطهران تواجه حالياً سلسلة من المشكلات التي نجمت عن العقوبات وزيادتها ستؤدي إلى بلبلة داخلية.

وأضاف: فالعقوبات الحالية أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم إلى 40%، وانكمش الاقتصاد الإيراني 6%، وانخفضت قيمة العملة إلى 60%.

وطهران خسرت 10 مليارات من إيرادات النفط من نوفمبر 2018.

إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعار السلع الأساسية ووجود 3 ملايين عاطل عن العمل وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية التي تظهر مدى تأثير العقوبات الحالية وزيادتها يعني مفاقمة هذه المشكلات.