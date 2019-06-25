النشرة: العثور على جثة مواطن في تويتي بزحلة

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بان "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على نقل جثة مواطن من تويتي بزحلة ، الى ​مستشفى​ الرئيس ​الياس الهراوي​"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة بعد حضور ​الاجهزة الامنية​ المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة".

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