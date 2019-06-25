تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قيادة فوج المدرعات الأول في ثكنة صربا، حيث اطّلع على أوضاعه وعلى المهمات التي ينفذها للحفاظ على الأمن والاستقرار في قطاع مسؤوليته، ثم زار مستوصف صربا التابع لطبابة جبل لبنان واطّلع على سير العمل فيه والخدمات الصحية التي يؤمّنها للعسكريين المستفيدين وعائلاتهم.
بعد ذلك انتقل إلى قيادة لواء المشاة الحادي عشر في النقاش حيث اجتمع بقائد اللواء وأركانه، ونقل إلى الضباط والعسكريين توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وأكد في كلمته أن نجاح جميع مؤسسات البلد رهن بالاستقرار الأمني الذي يُعتبر الجيش عرّابه الأول؛ فلا اقتصاد ولا سياحة ولا انتظام للحياة العامة إذا فُقد الأمن، وهو عصب الاقتصاد والشريان الذي يمدّه بالقوة، والمقوم الأساسي الذي بغيابه تفقد الدولة ثقة مواطنيها وتسود الفوضى وتتغذى منها مزاريب الهدر والفساد وينعدم الاستثمار والإنماء. واعتبر أن ّقيام الدولة القوية يعتمد على قيام المؤسسات القوية والقادرة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.
وتوجه إلى العسكريين بالقول: "كونوا على ثقة بأن قيادة الجيش وعلى رأسها العماد جوزيف عون لن تتخلى عنكم، بل سترعى حقوقكم وحقوق عائلاتكم، فأنتم ضمانة الوطن وبكم تتحقق الآمال".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان للعسكريين: سنرعى حقوقكم وحقوق عائلاتكم ولن نتخلى عنكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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