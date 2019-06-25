رئيس الأركان للعسكريين: سنرعى حقوقكم وحقوق عائلاتكم ولن نتخلى عنكم

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن ​أمين العرم​ قيادة فوج المدرعات الأول في ثكنة صربا، حيث اطّلع على أوضاعه وعلى المهمات التي ينفذها للحفاظ على ​الأمن​ والاستقرار في قطاع مسؤوليته، ثم زار مستوصف صربا التابع لطبابة ​جبل لبنان​ واطّلع على سير العمل فيه والخدمات الصحية التي يؤمّنها للعسكريين المستفيدين وعائلاتهم.

بعد ذلك انتقل إلى قيادة لواء المشاة الحادي عشر في ​النقاش​ حيث اجتمع بقائد اللواء وأركانه، ونقل إلى الضباط والعسكريين توجيهات قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​.

وأكد في كلمته أن نجاح جميع مؤسسات البلد رهن بالاستقرار الأمني الذي يُعتبر الجيش عرّابه الأول؛ فلا اقتصاد ولا سياحة ولا انتظام للحياة العامة إذا فُقد الأمن، وهو عصب ​الاقتصاد​ والشريان الذي يمدّه بالقوة، والمقوم الأساسي الذي بغيابه تفقد ​الدولة​ ثقة مواطنيها وتسود الفوضى وتتغذى منها مزاريب الهدر و​الفساد​ وينعدم الاستثمار والإنماء. واعتبر أن ّقيام الدولة القوية يعتمد على قيام المؤسسات القوية والقادرة، وعلى رأسها ​المؤسسة العسكرية​.

وتوجه إلى العسكريين بالقول: "كونوا على ثقة بأن ​قيادة الجيش​ وعلى رأسها العماد جوزيف عون لن تتخلى عنكم، بل سترعى حقوقكم وحقوق عائلاتكم، فأنتم ضمانة الوطن وبكم تتحقق الآمال".