قوى الأمن: تدابير سير غدا بسبب أعمال تزفيت بشارع اديب اسحق

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بأنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة _بتكليف من بلدية بيروت_ بأعمال تزفيت في محلة ​الاشرفية​ شارع اديب إسحاق، خلف المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​، وذلك اعتباراً من الساعة 20.00 من تاريخ 26/06/2019 ولحين الانتهاء في اليوم التالي. ستؤدي هذه الأعمال إلى قطع السير في المحلة.

وطلبت "التقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".