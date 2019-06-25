قوى الأمن: تدابير سير غدا بسبب أعمال تزفيت بشارع اديب اسحق

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة _بتكليف من بلدية بيروت_ بأعمال تزفيت في محلة الاشرفية شارع اديب إسحاق، خلف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وذلك اعتباراً من الساعة 20.00 من تاريخ 26/06/2019 ولحين الانتهاء في اليوم التالي. ستؤدي هذه الأعمال إلى قطع السير في المحلة.
وطلبت "التقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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