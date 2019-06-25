هاشم وفضل الله غادرا إلى أصفهان للمشاركة في اجتماعات اللجنة السياسية لبرلمان الاسيوية

غادر كل من عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ وعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إلى مدينة ​أصفهان​ للمشاركة في اجتماعات اللجنة السياسية لبرلمان الاسيوية.

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