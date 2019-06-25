الحريري وخوري جالا في بحر صيدا وجزيرتها وتفقدا معالم أثرية وتراثية تخضع للترميم

جالت النائبة ​بهية الحريري​ برفقة مدير عام ​الآثار​ سركيس خوري، على عدد من المعالم التراثيّة والأثريّة في ​مدينة صيدا​.

بدأت الزيارة بجولة بحرية إلى جزيرة صيدا الأثرية، أو "الزيرة" الّتي تشهد حركة ناشطة مع بدء الموسم الصيفي، حيث اطلعت الحريري وخوري على جهوزية الجزيرة لاستقبال الرواد وما تقوم به البلدية و"جمعية أصدقاء زيرة و​شاطئ صيدا​" من عمليّة تأهيل لمرافقها وفلش للرمول على شاطئها الصخري، ومن مواكبة لروادها.

وشملت الجولة البحرية أيضًا حرم ​مرفأ صيدا​ الجديد، ومحيط ​قلعة صيدا البحرية​ الّتي يجري إعادة ترميمها وتأهيلها.

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من ثمّ، انتقلت الحريري وخوري إلى داخل المدينة القديمة، وتوجّها إلى خان القشلة الّذي يشهد أعمال إعادة ترميم وتأهيل، واطّلعا من المهندس المشرف على المراحل الّتي أُنجزت من الترميم بحضور مديرة مكتب الآثار في صيدا ميريام زيادة، الّتي رافقتهما في الجولة على المعالم الأثريّة.

وبعد جولة قصيرة داخل أحياء المدينة القديمة، تفقّدت الحريري برفقة خوري مشروع متحف صيدا التاريخي الّذي يقوم فوق حفرية الفرير الأثريّة، واختتما الجولة بتفقّد قلعة صيدا البريّة الّتي تخضع بدورها لمشروع ترميم تحت إشراف ​وزارة الثقافة​.

وكانت الجولة مناسبة للتداول في مشاريع الترميم القائمة للمواقع الأثريّة، وأهميّة إنجازها في أقرب وقت لتفعيل دورها ضمن الخارطة السياحيّة للمدينة.