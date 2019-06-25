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إقفال صيدلية خلال جولة لمفتشي الصحة في وادي خالد وتوقيف طبيبين سوريين

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قام فريق من مفتشي ​وزارة الصحة​، بمؤازرة دورية من مديرية ​امن الدولة​ في محافظة عكار، بجولة على عدد من المستوصفات والمراكز الطبية و​الصيدليات​ في منطقة ​وادي خالد​ الحدودية.

وتم توقيف طبيبين سوريين يعملان في أحد هذه المراكز الصحية، وإقفال صيدلية غير قانونية.

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