إقفال صيدلية خلال جولة لمفتشي الصحة في وادي خالد وتوقيف طبيبين سوريين

قام فريق من مفتشي وزارة الصحة، بمؤازرة دورية من مديرية امن الدولة في محافظة عكار، بجولة على عدد من المستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات في منطقة وادي خالد الحدودية.
وتم توقيف طبيبين سوريين يعملان في أحد هذه المراكز الصحية، وإقفال صيدلية غير قانونية.
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