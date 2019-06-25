صحيفة عبرية: أميرة أورون المرشحة الأقوى لمنصب سفير إسرائيل في مصر

ذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" أن "وزير الاتصالات الإسرائيلي من أصل درزي أيوب قرا انسحب من الترشح على منصب سفير إسرائيل في مصر"، موضحة أن "المرشحة الأقوى لهذا المنصب هي أميرة أورون، التي عملت من قبل في مصر وتركيا".
وأشارت الصحيفة إلى أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت في تشرين الأول الماضي ترشيح أورون لمنصب سفير إسرائيل إلى مصر، لكن الحكومة لم تجتمع حتى الآن للمصادقة على تعيينها".
ونوهت بأن "تسعة سفراء إسرائيليين سابقين إلى مصر وجهوا رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتانياهو، حثوه فيها على الامتناع عن تعيين قرا، ودعا عشرة سفراء سابقين الحكومة إلى الموافقة بسرعة على تعيين أورون".
وكان موقع "إسرائيل بالعربية" قد أعلن في شهر تشين الأول الماضي، أنه لأول مرة سيتم تعيين سفيرة إسرائيلية في القاهرة، وصادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل في مصر".
وقال الموقع إن أورون ستكون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر، حيث عملت سابقًا في السفارات في تركيا ومصر وتتحدث اللغة العربية.
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