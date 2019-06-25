غوتيريس يدعو لمواصلة الجهود لتحقيق حل الدولتين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى "ضرورة مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية الدولتين؛ إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن"، مشيراً إلى أنه "منذ ما يقرب من سبعة عقود والأونروا، تفي بولايتها بفعالية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم".
ولفت إلى أنه "أمر مأساوي أننا لم نتوصل بعد إلى حل سياسي يلبي احتياجات وتطلعات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين"، محذراً من ان "الأنوروا" ستواجه نهاية حزيران أول عجز تمويلي في 2019، وهو العجز الذي سيتفاقم ما لم يتحرك المجتمع الدولي على وجه السرعة".
وأشار إلى أن "الأونروا" اتخذت تدابير استثنائية للإصلاح وضبط التكاليف لتقليل الإنفاق غير الفعال، وتمكنت خلال السنوات الخمس الماضية، من توفير 500 مليون دولار عن طريق اعتماد تدابير داخلية"، لافتاً إلى أنه "حافظت "الأونروا" على عملياتها خلال نصف هذا العام تقريبًا، بفضل المساهمات السخية من الدول الأعضاء وغيرها، لكن مع نهاية هذا الشهر، تواجه الأونروا أول نقص تمويلي، والذي سيستمر في النمو ما لم نتحرك على وجه السرعة".
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