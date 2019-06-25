هنية: القدس لنا وصفقة القرن ولدت ميتة وانتفاضة شعب فلسطين ستسقط مؤتمر البحرين

شدّد رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" ​إسماعيل هنية​، على أنّ "الانتفاضة الموحّدة للشعب ال​فلسطين​ي ستسقط مؤتمر ​البحرين​، و​الشعب الفلسطيني​ لم يفوّض أحدًا للتحدّث باسمه أو للمتاجرة به"، مؤكّدًا أنّ "​القدس​ لنا وفلسطين لنا والكلّ لنا".

ولفت في كلمة له في غزة، إلى أنّ "مؤتمر البحرين هو سياسي بغطاء اقتصادي مالي، وهدف الصفقة هو تصفية ​القضية الفلسطينية​. هدف مؤتمر البحرين والصفقة هو إعطاء شرعية للاحتلال"، مركّزًا على أنّ "المال الحرام والمسموم يغطّي أهداف "​صفقة القرن​" وأوّلها تصفية القضية الفلسطينية".

ورأى هنية أنّ "صفقة القرن" ومؤتمر البحرين ليسا قدرًا وولدا ميتين"، مبيّنًا أنّ "اليوم قوى ممانعة ودول مقاومة تسقط طائرات ​الولايات المتحدة الأميركية​ وتتحدّاها في مياهنا وخليجنا". وأوضح أنّ "شعبنا في فلسطين والخارج هو في خندق واحد وموحّد في وجه الصفقات والمؤتمرات"، مشيرًا إلى "أنّنا في منعطف تاريخي يجب أن نبني بناء سياسيًّا أمنيًّا إعلاميًّا لإعادة المبادرة إلى أيدينا".

ودعا "فتح" وقيادتها إلى "نسيان أوجاعنا وآلامنا لأنّ المعركة قاسية، وإلى بناء استراتيجية وطنيّة شاملة".