خارجية إسبانيا دانت الاعتداء الثاني على مطار أبها: جريمة غير مقبولة إطلاقا

دانت ​وزارة الخارجية الإسبانية​ بشدّة "الاعتداء الإرهابي يوم 23 حزيران على مطار أبها"، الّذي أدّى إلى مقتل شخص وإصابة أكثر من عشرين شخصًا بجروح.

وشدّدت في بيان، على أنّ "هذه الجريمة ضدّ المدنيّين، الّتي تبنّتها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​) في ​اليمن​ كما حدث سابقًا، هي جريمة غير مقبولة على الإطلاق وتفاقم من تصعيد التوتّر في المنطقة"، معربةً عن "تضامنها مع ​السعودية​".

وأكّدت "الحاجة إلى حلّ الصراع في اليمن عبر الوسائل السلمية، ودعم جهود المبعوث الخاص ب​الأمم المتحدة​ ​مارتن غريفيث​ لتطبيق ​اتفاق ستوكهولم​".