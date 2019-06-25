أرامكو: قلقون من هجمات الخليج وملتزمون بتلبية الطلب

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "​أرامكو​" ​السعودية​ أمين الناصر أن "الشركة تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة في ​الخليج​، لكن بمقدورها تلبية احتياجات عملائها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة"، مشيرًا إلى أن "في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق ولبينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة، وطاقة فائضة إضافية متاحة".

ولفت الى أن "إنتاج السعودية يحوم حاليًا حول العشرة ملايين برميل، فيما قدرتنا الإنتاجية القصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميًا، لذا لدينا طاقة فائضة إضافية".