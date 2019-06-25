أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر أن "الشركة تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة في الخليج، لكن بمقدورها تلبية احتياجات عملائها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة"، مشيرًا إلى أن "في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق ولبينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة، وطاقة فائضة إضافية متاحة".
ولفت الى أن "إنتاج السعودية يحوم حاليًا حول العشرة ملايين برميل، فيما قدرتنا الإنتاجية القصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميًا، لذا لدينا طاقة فائضة إضافية".
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو: قلقون من هجمات الخليج وملتزمون بتلبية الطلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.