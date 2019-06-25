لافروف: واشنطن تحاول منع تطبيع العلاقات بين روسيا وجورجيا

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ في تصريح له أنه" لدينا مخاوف من أن الزملاء الأميركيين، يحاولون بذل كل ما في وسعهم لمنع تطبيع العلاقات بين ​روسيا​ و​جورجيا​"، مشيراً الى أن "هذا التطبيع ظهر ولوحظ بشكل واضح جدا في السنوات الأخيرة ".

ووقعت في جورجيا في الأيام الماضية، تظاهرات ومحاولة اقتحام مبنى البرلمان الجورجي من قبل المحتجين، الذين امتعضوا من جلوس برلماني روسي على مقعد رئيس البرلمان الجورجي، أثناء دورة ​الجمعية البرلمانية​ الأرثوذكسية في تبليسي.

وفي يوم 21 حزيران الحالي، وقع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مرسوما يحظر على شركات الطيران الروسية القيام برحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 تموز المقبل.

وبعد ذلك أعلنت وزارة النقل الروسية، عن تعليق تحليق طائرات شركات الطيران الجورجية فوق أراضي روسيا، اعتبارا من 8 تموز المقبل.