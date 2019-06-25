ريفلين: التعاون الأمني والتجاري بين اسرائيل ومصر يتنامى بشكل ملحوظ

شكر الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​، نظيره المصري ​عبد الفتاح السيسي​ على التزامه بالسلام والاستقرار في العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن "التعاون الأمني والتجاري بين البلدين يتنامى بشكل ملحوظ".

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