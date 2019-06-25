ولي عهد أبو ظبي وقائد عسكري بريطاني بحثا بأوجه التعاون العسكري والدفاعي

التقى ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، في قصر البحر، كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في ​بريطانيا​ الفريق جون لوريمر. وبحثا خلال اللقاء بعلاقات الصداقة وأوجه التعاون بين ​الإمارات​ وبريطانيا في المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل دعمها وتنميتها بما يعزّز التنسيق والعمل المشترك بين البلدين. كما تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات والمستجدّات في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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