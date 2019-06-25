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تظاهرات في نيودلهي ضد زيارة بومبيو إلى الهند

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تظاهر المئات من أعضاء وأنصار المنظمات اليسارية ضد زيارة وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ إلى ​الهند​.

وردد المتظاهرون الذين كانوا يحملون لافتات تدعو الى "لا حرب على ايران" شعارات معادية للولايات المتحدة أثناء سيرهم في شوارع نيودلهي قبل وصول بومبيو.

ودعا المحتجون ​الحكومة​ الهندية إلى مواجهة الضغوط الأميركية، مشيرين إلى أنه "يتعين على الهند ألا توافق على خفض واردات ​النفط​ من ​إيران​، ف​الولايات المتحدة​ تريد علاقة غير متكافئة مع الهند ، ومقارنتها بـ السيد والخادم".

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ولفتت أحد الأعضاء في جمعية عموم النساء الديمقراطيات في الهند إلى أن "المتظاهرين يعارضون الإمبريالية الأميركية و​العقوبات الأميركية​ على كوبا و​فنزويلا​ وإيران".

وتأتي زيارة بومبيو إلى الهند بعد زيارته المملكة العربية ​​ و​الإمارات العربية المتحدة​ في رحلة تهدف إلى بناء تحالف عالمي لمواجهة إيران.

وكان قد وصل بومبيو إلى العاصمة الإماراتية الأحد، بعد زيارة للسعودية، وكان مسؤول كبير ب​الخارجية الأميركية​ قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تشكل تحالفًا مع حلفائها لحماية طرق الشحن في ​الخليج​ بأن يكون لها "عيون على حركة الشحن برمتها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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