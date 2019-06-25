تظاهرات في نيودلهي ضد زيارة بومبيو إلى الهند

تظاهر المئات من أعضاء وأنصار المنظمات اليسارية ضد زيارة وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ إلى ​الهند​.

وردد المتظاهرون الذين كانوا يحملون لافتات تدعو الى "لا حرب على ايران" شعارات معادية للولايات المتحدة أثناء سيرهم في شوارع نيودلهي قبل وصول بومبيو.

ودعا المحتجون ​الحكومة​ الهندية إلى مواجهة الضغوط الأميركية، مشيرين إلى أنه "يتعين على الهند ألا توافق على خفض واردات ​النفط​ من ​إيران​، ف​الولايات المتحدة​ تريد علاقة غير متكافئة مع الهند ، ومقارنتها بـ السيد والخادم".

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ولفتت أحد الأعضاء في جمعية عموم النساء الديمقراطيات في الهند إلى أن "المتظاهرين يعارضون الإمبريالية الأميركية و​العقوبات الأميركية​ على كوبا و​فنزويلا​ وإيران".

وتأتي زيارة بومبيو إلى الهند بعد زيارته المملكة العربية ​السعودية​ و​الإمارات العربية المتحدة​ في رحلة تهدف إلى بناء تحالف عالمي لمواجهة إيران.

وكان قد وصل بومبيو إلى العاصمة الإماراتية الأحد، بعد زيارة للسعودية، وكان مسؤول كبير ب​الخارجية الأميركية​ قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تشكل تحالفًا مع حلفائها لحماية طرق الشحن في ​الخليج​ بأن يكون لها "عيون على حركة الشحن برمتها".