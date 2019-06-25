المؤبد لرجل دفع ورمى مسناً على مسار قطار الأنفاق في لندن

حكمت ​محكمة​ بريطانية بالسجن مدى ​الحياة​ على رجل يدعى بول كروسلي قام بدفع ورمي مسن يبلغ من العمر 91 عاماً على مسار قطار الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن، بعد إدانته كذلك بمحاولتي قتل آخرين.

وكان كروسلي قد خضع لأشهر من التقييم النفسي قبل صدور الحكم بالسجن، حيث سيقضي 12 عاماً على الأقل بحسب ما أفادت شرطة المواصلات البريطانية.

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي سجلتها كاميرات المراقبة الأمنية، كروسلي وهو يحاول ويفشل بدفع رجل عمره 23 عاماً على المسار في محطة توتنهام رود في وسط لندن في 27 نيسان العام الماضي، ليعود ويركب قطار الأنفاق مجدداً ويترجل بعد عدة محطات في محطة ماربل آرش حيث دفع برجل مسن إلى مسار ​القطار​، ما تسبب للرجل البالغ من العمر 91 عاماً بكسور في الحوض وقطع بالغ في الرأس .

وأعرب المحقق دارين غوف عن فرحته برؤية كروسلي يدان بسبب جريمته.