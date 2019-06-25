أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنّ "حكومته الأمنية تتعامل مع معلومات تفيد بأنّ ثلاثة من أعضاء تنظيم "داعش" ربّما دخلوا المكسيك".
وكان وزير الأمن المكسيكي قد لفت في وقت سابق، إلى أنّ "هؤلاء الأشخاص سيعتقلون إذا حاولوا دخول الأراضي المكسيكية".
وكان وزير الدفاع لويس كريسنسيو ساندوفال قد كشف يوم أمس الإثنين، أنّ المكسيك نشرت نحو 15 ألف شرطي وجندي على حدودها مع الولايات المتحدة الأميركية، في إطار اتفاق مبرم مع واشنطن لوقف الهجرة غير الشرعية"، موضحًا أنّه "تمّ أيضًا نشر 6500 رجل على الحدود الجنوبية مع غواتيمالا، لمنع عبور آلاف المهاجرين من دول أميركا الوسطى الساعين للوصول إلى الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المكسيك: نتحقق من معلومات عن دخول أعضاء من "داعش" إلى بلدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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