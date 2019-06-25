شكرا لقرائتكم خبر عن وقعوا فى بعض.. قيادى شاب بالإخوان يعترف: التنظيم شاخ وانتهى أمره بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن عمرو مقلد، أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية، هجوما على قيادات الجماعة الإرهابية، موضحًا أن كل منهم يعمل من أجل مصالحه الشخصية فقط، وأن التنظيم شاخ وانتهى أمره فى مصر.

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القيادى الشاب بالإخوان قال عبر صفحته الرسمية فيس بوك :" طيب ياريت الناس تتحملنى شوية؛ المشكلة ليست فى محمود حسين وحده ولا منير ولا غيرهم، كل هؤلاء الأفراد يمثلوا قطاع واسع وكبير فى تنظيم الإخوان، هذا القطاع ممتد من بعض القيادات الأوساخ وقيادات أخرى لها ذمة ولكن اختلط الحق عندها بالتنظيم فكانوا واحد وقطاعات كبيرة من صفوف الإخوان أكثرهم غافل وبعضهم لديه مصالح فهؤلاء جميعا يمثلهم محمود حسين وغيرهم".

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وأضاف مقلد، قائلا: "هذا التنظيم شاخ وانتهى أمره فى مصر،أما من يدعى للتغيير أو يرجو أمرا ما فأكثرهم ابتعد عن التنظيم بشكل تام ولم يعد يحمل أى شعور تجاهه اللهم إلا بقايا أخوة وعشرة مع الأفراد وهذا طبعا تصاعد وتضاعف منذ خناقات 2015".

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وتابع القيادى الإخوانى الشاب: " مشكلة تنظيم الإخوان لم تعد قيادات أو أفراد هنا وهناك ولكنها مشكلة جمود ومنظومة إدارية عقيمة منذ عقود واختلاط ما هو ملك للفرد مع ما هو للناس وعلى رأس ذلك كله هو أفكار جامدة لم تتغير إلا قليلا منذ منتصف القرن العشرين، والتعلق بتنظيم الإخوان عند الكثير من أفراده (فى رأيي)، هو مجرد حنين لأيام وأفكار وأحلام ونوايا طيبة، لكن على الحقيقة لم يعد يربط هؤلاء بالتنظيم أى شيء وما عاد هذا التنظيم لديه أى شيء يقدمه".