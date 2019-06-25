شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يسافر روسيا على رأس وفد برلمانى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلمانى، إلى روسيا فى الفترة ما بين 30 يونيو وحتى 4 يوليو المقبل، بأجندة أعمال مكثفة، تتضمن العديد من الملفات، من شأنها تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين.

وكان رئيس البرلمان قد غادر على رأس وفد برلمانى العام قبل الماضى، للمشاركة فى فعاليات اجتماع الدورة الـ 137 للاتحاد البرلمانى الدولى، فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية.

وتناولت حينئذ فعاليات الاتحاد البرلمانى الدولى مناقشة "تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان وبين الأعراق"، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، وأبرزها انتخاب رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى.

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