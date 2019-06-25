شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يسافر روسيا على رأس وفد برلمانى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلمانى، إلى روسيا فى الفترة ما بين 30 يونيو وحتى 4 يوليو المقبل، بأجندة أعمال مكثفة، تتضمن العديد من الملفات، من شأنها تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين.
وكان رئيس البرلمان قد غادر على رأس وفد برلمانى العام قبل الماضى، للمشاركة فى فعاليات اجتماع الدورة الـ 137 للاتحاد البرلمانى الدولى، فى مدينة سانت بطرسبرج الروسية.
وتناولت حينئذ فعاليات الاتحاد البرلمانى الدولى مناقشة "تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان وبين الأعراق"، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، وأبرزها انتخاب رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى.
كانت هذه تفاصيل خبر على عبد العال يسافر روسيا على رأس وفد برلمانى 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.