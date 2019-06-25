خلال مناقشة وضعية شركة الخطوط الملكية المغربية في لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، بعد زوال اليوم الثلاثاء، قال عبد الحميد عدو، المدير العام للشركة، إن “لارام” تخسر عشرات ملايين الدراهم، سنويا، خلال موسم الحج.
وقال عدو: “عشرات ملايين الدراهم نخسرها سنويا في موسم الحج، لأننا نعتقد أن من واجبنا أن نتكلف بنقل الحجاج”.
وأضاف المتحدث نفسه “الطائرة تذهب ممتلئة، وتعود فارغة، ستقولون لي، الأمر نفسه يحدث بالنسبة إلى الخطوط السعودية، وسأقول لكم نعم، ربما هي لا تؤدي الضرائب”.
وشدد المسؤول نفسه على أن خط المغرب نحو السعودية خلال مواسم الحج، غير مربح، بل يخلف خسائر للشركة.
وبخصوص تأخر الرحلات، قال عدو: “ليست لدينا الإمكانيات، لو كانت لن تكون كل هذه المشاكل المتعلقة بتأخر الرحلات، الشركات الأخرى لها طائرات كثيرة، وبالتالي حين يحصل عطب في إحدى الطائرات يتم تعويضها، بينما نحن ننتظر إلى حين إصلاح العطب”.
ويرى عدو أنه، على الرغم من المشاكل، تحقق الشركة نسبة انتظام مواعيد رحلاتها، بـ84 في المائة، وهو ما اعتبره رقما مهما جدا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير “الخطوط الملكية”: الشركة تخسر سنويا عشرات ملايين الدراهم لنقل الحجاج المغاربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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