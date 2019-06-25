إجهاض محاولة تهجير أشخاص على متن قارب تقليدي وحجز 120 لترا من البنزين

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بالحسيمة، بتعاون وثيق مع عناصر الدرك الملكي البحري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من إجهاض عملية لتهجير أشخاص بطريقة غير شرعية عبر المسالك البحرية عن طريق قارب تقليدي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن موظف الشرطة المكلف بالحراسة بكورنيش “ساباديا” كان قد رصد شاحنة مسجلة بالمغرب وهي بصدد تفريغ قارب تقليدي بالقرب من الشاطئ، بينما يقوم أشخاص يشتبه في كونهم مرشحين للهجرة السرية بنقل القارب إلى الساحل، وهو ما استدعى إخبار دوريات الشرطة التي قامت بالتدخل الفوري بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي البحري.

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التمشيط المنجزة أسفرت عن حجز القارب التقليدي وخمس حاويات تضم 120 لترا من البنزين، فضلا عن توقيف أربعة مرشحين للهجرة غير المشروعة، في حين مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية من توقيف سائق الشاحنة، وكذا تشخيص هوية المنظم الرئيسي الذي لا زال البحث متواصلا لتوقيفه على ذمة البحث.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بسائق الشاحنة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.