حمد الله يواصل إثارة الجدل بصورة جديدة – صورة

أصبح الحساب الرسمي لعبد الرزاق حمد الله، لاعب المنتخب المغربي المحترف بنادي النصر السعودي، والمنسحب من معسكر “أسود الأطلس” استعدادا لـ”كان” 2019، من أكثر الحسابات الرسمية إثارة للجدل، ومتابعة أيضا من قبل عشاق الكرة ومتابعي المنتخب الوطني.

فبعد صورة “الحامض والعصير” التي تزامنت مع مباراة المنتخب الوطني الأولى أمام ناميبيا، والتي أثارت جدلا واسعا وجرت عليه انتقادات كبيرة، ظهر حمد الله من جديد في صورة جديدة، وهو يتواجد هذه المرة في إحدى الشواطئ، ويحتسي الشاي المغربي.

وعلى الرغم من أن الصورة بدت عادية ولم تحمل أي رموز أو دلالات، قد تثير الكثير من التأويلات، بالإضافة إلى عدم تزامنها مع إحدة مباريات المنتخب، فإنها خلقت مرة أخرى جدلا كبيرا، وتم تداولها بشكل واسع على “فايسبوك”.