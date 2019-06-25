الجدل يرافق “مشروع ليلى” في المغرب كذلك.. علم المثليين رفع في حفلهم في موازين – صورة

رفع جمهور الفرقة اللبنانية الفنية “مشروع ليلى” علم المثليين في إحدى سهرات مهرجان موازين، ما خلق موجة من الجدل.

ورفع أحد الحاضرين في الحفل، الذي أقيم في مسرح محمد الخامس، يوم أمس الاثنين، علم “الرينبو” الذي يرمز إلى المثلية الجنسية، قبل أن يخفيه بعد ثوان.

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وسبق أن منعت كل من مصر، والأردن فرقة “مشروع ليلى “من إقامة حفلات داخل أراضيهما، وذلك لحدوث وقائع مماثلة.

وكانت الكويت قد منعت حفلا للفرقة المثيرة للجدل، بعد تدخل سلطات الداخلية، ورفضها إعطاء الفرقة تصريحا للغناء، ودخول الكويت، وإقامة الحفل بمبرر “التمسك بالثوابت العقائدية”.

وتدعم فرقة مشروع ليلى، المثلية، وتدافع عنها، الأمر الذي جعل الجدل يرافق حفلاتها في مختلف الدول العربية.

يذكر أن الفنان العالمي “جي بالفين” سبق أن ظهر في افتتاح مهرجان موازين، بلوك مثير للجدل، إذ غير لون شعره إلى لون العلم “الرينبو”.