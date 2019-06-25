رسميا..شركات نظافة جديدة في الدارالبيضاء.. وجمع الأزبال سيكون بين 10 و6 صباحا

انطلقت، اليوم الثلاثاء، شركتا “ديرشبورغ”، و”أفيردا”، رسميا، في تدبير قطاع النظافة، في مدينة الدارالبيضاء، وفق دفتر تحملات جديد.

وقد حددت الميزانية المخصصة لعقود التدبير المفوض الجديد 893.000.000.00درهم سنويا، دون احتساب الرسوم.

ووقعت الشركتان على دفتر تحملات خاص بكل عمالة على حدة، إضافة إلى أن، دفتر التحملات الجديد، يعطي الحق للشركتين في تدبير قطاع النظافة على مدى سبع سنوات، وينص دفتر التحملات على جمع النفايات من 10 ليلا إلى 6 صباحا.

وستدخل عقود التدبير المفوض الجديدة، حيز التنفيذ، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري.

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وركزت عقود التدبير المفوض الجديدة، على التزام بالنتائج، وتحسين جودة الخدمات، والجمع الليلي، وإطلاق الفرز ثنائي التدفق، وكذا تهيئة نقط للتجميع، وتجهيز بعض المناطق، بحاويات تحت أرضية، مع المراقبة المعلوماتية، الفورية، بهدف تحسين جودة الخدمات لفائدة سكان الدارالبيضاء.

يذكر أن الشركة الفرنسية “ديرشبورغ” ستعمل على تدبير القطاع بكل من مقاطعات أنفا، وسيدي بليوط، والمعاريف، ومرس السلطان، والفداء، ومولاي رشيد، وبنمسيك.

أما شركة “أفيردا” اللبنانية، فستعمل على تدبير القطاع بمقاطعات الحي الحسني، وعين الشق، والصخور السوداء، والحي المحمدي، وسيدي البرنوصي وسيدي مومن، وعين السبع.